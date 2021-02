Roberto Saviano in un tweet: “Cutolo fu boss potente, più di un primo ministro. Un potere che lo tenne in carcere tutta la vita; i segreti – che si porta nella tomba – non riuscirono a ricattare il potere politico che l’aveva usato”. Tra i misteri irrisolti il Caso Cirillo, l’assessore regionale Dc rapito nel 1981 dalle Br.