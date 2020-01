MotoGP, allenamento speciale per Valentino Rossi in vista dei primi test 2020

Si avvicina a grandi passi la nuova stagione del Motomondiale. In particolare, per quanto riguarda la classe MotoGP, team e piloti si preparano ai primi test del 2020. Primo appuntamento dal 2 al 4 febbraio a Sepang in Malesia per i test shakedown. A seguire, sempre sul circuito malese, test ufficiali dal 7 al 9 febbraio. Infine, dal 22 al 24 febbraio, i test ufficiali andranno in scena a Losail in Qatar dove poi l’8 marzo scatterà il nuovo campionato del mondo. Insomma, il grande “Circus” del motociclismo sta per tornare a regalarci nuove grandi emozioni.

Valentino Rossi scalpita in vista dell’inizio della prossima stagione di MotoGP. Ormai, come detto, mancano meno di due mesi all’inizio del Mondiale 2020 e, soprattutto, mancano meno di tre settimane alla presentazione ufficiale della nuova Yamaha. Ecco perchè il Dottore ha deciso di non rimanere fermo ai box. Anzi, ha voluto immortalare i momenti più significativi del suo allenamento speciale, svolto a bordo di una moto da cross, insieme ad alcuni piloti della sua Academy. Rossi non vince una gara della classe regina da oltre due anni ma sulle due ruote sa sempre regalare spettacolo.