MotoGP, dalla Yamaha ultimatum a Valentino Rossi

Prosegue il conto alla rovescia verso i primi test invernali MotoGP: dal 2 al 4 febbraio prossimi sul circuito malese di Sepang. Ma si avvicina a grandi passi anche il 41° compleanno di Valentino Rossi del quale si continua a parlare, soprattutto in vista dell’inizio della nuova stagione del Motomondiale: l’8 marzo a Losail con il Gran Premio del Qatar. Intanto, giovedi 23 gennaio con la presentazione ufficiale della Ducati Desmosedici Gp2020, i fan del motociclismo hanno vissuto le prime emozioni dell’anno, in attesa di scoprire le livree degli altri team e di vederli nuovamente sfrecciare in pista.

Dalla Yamaha ultimatum al Dottore. Si profila un anno importantissimo per il centauro pesarese. Il “Folletto di Tavullia” infatti, dovrà decidere se ritirarsi o proseguire la sua carriera nella classe regina delle due ruote. Una decisione, che certo non potrà tardare ad arrivare, poichè la Yamaha deve sapere come muoversi per il futuro. E proprio dal team di Iwata arrivano delle dichiarazioni che fanno capire l’aria che tira. Il project leader Sumi non a caso ha detto: “Valentino è il faro del nostro marchio, ma deve decidere presto se rimarrà in pista o sarà il punto di riferimento della nostra azienda”. Vale è avvisato.