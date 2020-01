MotoGP, grandi novità in vista per Valentino Rossi e la sua fidanzata

MotoGP, manca meno di un mese ai primi test invernali di questo 2020: appuntamento dal 2 al 4 febbraio in Malesia. Poi, l’8 marzo, scatterà il Mondiale con il Gran Premio del Qatar a Losail. Intanto, una notizia scuote la famiglia di Valentino Rossi: prende sempre più forma il cast per il prossimo Festival di Sanremo e tra i nomi delle bellezze che si alterneranno sul palco dell’Ariston sembra esserci anche quello di Francesca Sofia Novello, la fidanzata del Dottore.

La rivelazione del Secolo XIX. Secondo il quotidiano di Genova, la compagna di Vale rientra nel novero delle 10 vallette scelte per affiancare il direttore artistico Amadeus, il quale vedrà al suo fianco anche Diletta Leotta, Antonella Clerici, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, e le due giornaliste del Tg1, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

Un grande salto per l’ex ombrellina. La partecipazione a Sanremo 2020 potrebbe essere infatti la grande occasione di Francesca Sofia Novello per entrare nel mondo dello spettacolo e della televisione. Pur essendo ormai diventata un volto noto del paddock e di Instagram, la modella 25enne non ha mai calcato un palco importante quanto quello dell’Ariston, su cui, si vocifera, potrebbe portare anche il fidanzato Valentino Rossi.