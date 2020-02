MotoGP, il direttore del team Petronas conferma le anticipazioni di ARTNews sul futuro di Valentino Rossi

Archiviati i test di Sepang in Malesia, ora team e centauri si concentrano sui testi di Losail in Qatar, da dove poi l’8 marzo prenderà il via il Mondiale 2020. Intanto, si continua a parlare del futuro di Valentino Rossi. Il direttore del team Petronas Johan Stigefelt fa più di un’apertura al Dottore in vista del 2021 e intervistato dalla Gazzetta dello Sport dice: “Io dirigo il team, ma quello che succede viene deciso altrove. Di sicuro ne parleremo. Per me Valentino è il migliore della storia. Il più grande. E poi c’è un filo nascosto che mi lega a lui. Nell’Europeo 1995 io ho corso contro di lui al Mugello. E ho iniziato in 250 nel suo stesso anno, anche se a un livello un po’ diverso. E mentre io oggi sono qui, lui corre ancora. Straordinario. Già a inizio gennaio avevo letto sulla Gazzetta le sue dichiarazioni nei nostri confronti; ed è stato un privilegio”.

Come anticipato nei giorni scorsi da ARTNews, l’impressione è che Petronas stia solo aspettando il via libera del Dottore, che nei prossimi mesi deciderà se continuare o no a correre. La possibile accoppiata con Jorge Lorenzo. Su questo punto Stigefelt precisa: “Abbiamo appena iniziato, ma abbiamo mostrato a tutti, Vale incluso, cosa sappiamo fare. E non parlo solo dei risultati, ma di come abbiamo costruito la squadra e di quanto siamo professionali. Se uno come lui se ne è accorto, vuol dire aver fatto un grande lavoro. Wilco e io ci scherzavamo su l’altro giorno. La verità è che la filosofia del nostro team è quella di allevare nuovi talenti dalla Moto2, un progetto che a me piace tantissimo. Ma loro sono due leggende della moto. Sarebbe qualcosa di grandioso”.