MotoGP, la clamorosa rivelazione di Luca Cadalora sul futuro di Valentino Rossi

Il 2019 si avvicina a grandi passi alla conclusione. Ormai da tempo, però, team e piloti del Motomondiale sono in vacanza anche se lavorano in vista del campionato del mondo del prossimo anno. In particolare, nella classe MotoGP la stagione è stata più che deludente per Valentino Rossi a secco di successi da oltre due anni. Il Dottore infatti non è riuscito a trovare il feeling giusto con la Yamaha M1. Intanto, il suo ex coach Luca Cadalora, intervistato dalla Gazzetta dello Sport fa una rivelazione importante sul futuro del campione pesarese: “Valentino è partito bene all’inizio dell’anno, ha fatto due podi, un inizio arrembante. Poi è entrato in crisi con la moto, è stato un anno difficile per lui. Penso ci siano le basi per ripartire in modo più convincente e competitivo. Sarà un anno importante, lui ha voglia di continuare anche dopo il 2020. Dovrà fare bene all’inizio del campionato”.

Cadalora sugli altri centauri. L’ex coach del Dottore poi ha commentato la stagione di altri protagonisti della classe regina dicendo: “Abbiamo avuto uno strapotere spagnolo, per noi italiani non è il massimo. Andrea Dovizioso è stato l’unico che ha impensierito in qualche occasione Marc Marquez; ma gli è mancata costanza e questo gli ha impedito di lottare per il titolo iridato. Quartararo è la grande sorpresa, è andato molto forte anche se non ha vinto un Gran Premio. Di solito i giovani così tendono a migliorare e possiamo aspettarcelo più forte di quest’anno. Anche Vinales è andato forte e certamente ne vedremo delle belle”. E allora, appuntamento al 2020.