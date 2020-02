MotoGP, Lin Jarvis della Yamaha parla di una suggestione relativa a Valentino Rossi

La Yamaha è stata la grande protagonista di questa prima parte del 2020. Per la casa di Iwata, infatti, sono state settimane di programmazione per il futuro. Tre le novità più importanti: il rinnovo di Maverick Vinales fino al 2022, l’arrivo di Fabio Quartararo al posto di Valentino Rossi nel team ufficiale a partire dal 2021 e la firma di Jorge Lorenzo come collaudatore. Intervistato in esclusiva da Sky, il managing director della team giapponese, Lin Jarvis, ha fatto il punto in vista della nuova stagione.

I punti più interessanti trattati dal managing director Yamaha. Lin Jarvis ha esordito dicendo: “Noi abbiamo fatto i grandi annunci settimana scorsa, fermando tre piloti. Ma dall’altra parte, questa decisione di fermare Maverick e Fabio per il Factory Team ha una conseguenza: non possiamo andare avanti con Valentino come pilota ufficiale. Gli diamo comunque il massimo supporto se decide di continuare. Diciamo un 50 e 50”.

Con Franco Morbidelli altro giovane emergente è utopia vedere nuovamente insieme il Dottore e Lorenzo? A questa domanda Lin Jarvis ha risposto dicendo: “Se Franco rimane con il team Petronas e Valentino va, ovviamente non c’è posto. Ma c’è sempre la possibilità che Franco possa essere preso da un altro costruttore. Ce ne sono sei in questo momento, e tutti hanno bisogno di due piloti veloci. Io spero che lui rimanga, ma chissà. Vedere Valentino e Jorge insieme sarebbe molto strano, particolare e affascinante. Io personalmente non penso che possa succedere, però, mai dire mai”.