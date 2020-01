MotoGP, Mondiale 2020: ecco l’asso nella manica di Valentino Rossi

La nuova stagione del Motomondiale sta per entrare nel vivo. Nello specifico, per quanto riguarda la classe MotoGP, team e piloti si preparano ai primi test del 2020. Appuntamento dal 2 al 4 febbraio a Sepang in Malesia per i test shakedown; poi, sempre sul circuito malese, test ufficiali dal 7 al 9 febbraio. Mentre dal 22 al 24 febbraio, i test ufficiali andranno in scena a Losail in Qatar dove l’8 marzo scatterà il nuovo campionato del mondo.

Riflettori puntati sulla Yamaha di Valentino Rossi e Vinales. Si registra un’importante mossa della Casa di Iwata per migliorare le partenze dei suoi piloti. Il team nipponico infatti introdurrà nelle sue moto un dispositivo simile a quelli provati nella scorsa stagione da Ducati e Aprilia. A riverlarlo è stato uno dei due centauri, lo spagnolo Maverick Viñales.

Le parole del pilota iberico. Vinales a TMCBlog ha rivelato: “Secondo me bisogna focalizzarsi principalmente sulla partenza perché è lì che le Yamaha soffrono, infatti perdiamo tutti tante posizioni. In fabbrica stanno lavorando per realizzare un dispositivo per la partenza come hanno già fatto tutti i nostri rivali e lo proveremo nei test in Malesia”, Mentre su motore e telaio, il centauro spagnolo ha detto: “Anche se sinora abbiamo fatto solo pochi chilometri posso dire che il motore e il telaio sono già ad un livello simile a quello della moto 2019. Questo significa che il potenziale è grande”. E’ quello che si augurano tutti i fan del Dottore.