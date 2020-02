MotoGP, Petronas-Valentino Rossi per il 2021: i retroscena fatti di dialoghi e segnali

Dopo quelli di Sepang, team e centauri della MotoGP si preparano ad affrontare i prossimi test invernali in programma dal 22 al 24 febbraio a Losail in Qatar. Nel frattempo, Valentino Rossi non nasconde una certa delusione per il trattamento subito dal team factory Yamaha. Nonostante i deludenti risultati del Dottore negli ultimi due anni, la decisione della casa di Iwata è comunque parsa frettolosa. Infatti, al termine della stagione 2019 gli accordi verbali prevedevano un “ci rivediamo dopo le prime gare”. La Yamaha invece non ha voluto perdere tempo con Fabio Quartararo: talentuoso pilota emergente capace di dare filo da torcere a piloti e moto ufficiali con una M1 meno aggiornata. E i recenti risultati dei primi test in Malesia hanno confermato questa tendenza positiva.

E così adesso sono in tanti a tentare il “Folletto di Tavullia”, con progetti a breve e medio termine. La priorità assoluta del campione pesarese è correre anche nel 2021 nella classe regina del motociclismo. Non a caso Petronas ha già avviato i colloqui con lo staff VR46 e in ballo ci sarebbe anche una collaborazione con i team di Moto2 e Moto3 che fanno capo a Valentino Rossi. Il Dottore continua a smentire ma lancia segnali alla Petronas e a eventuali sponsor dicendo: “Non abbiamo i soldi”. In sintesi, in futuro ci si può sedere attorno a un tavolo a discutere, ma solo se arriva un mecenate forte dal punto di vista finanziario. Con un progetto serio e durevole. E il colosso malese sembra avere i requisiti giusti.