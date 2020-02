MotoGP, Valentino Rossi fa una promessa ai suoi fan in vista del prossimo Mondiale

I test di Sepang in Malesia, primo assaggio di 2020, sono piaciuti a Valentino Rossi. Sul circuito malese, la Yamaha M1 ha convinto il Dottore che a corsedimoto.com commenta: “Sono stato in grado di raggiungere il crono di 1.58, cosa che non avevo fatto in tutta la mia carriera, il che è positivo. C’è una buona atmosfera, siamo tutti felici e David Muñoz è molto bravo”. Insomma, il centauro di Tavullia a quasi 41 anni dice di essere in ottima forma fisica: “Se guidassi come facevo cinque anni fa sarei molto lento. Ora le moto e le gomme sono migliori. Mi sono allenato molto, sono più in forma rispetto allo scorso anno”.

Grandi motivazioni per il “Folletto di Tavullia”. Valentino Rossi infatti aggiunge: “Queste MotoGp sono le più divertenti che io abbia mai guidato. Prima erano più difficili, quindi tecnicamente dovevi essere più abile. Invece, ora il coraggio conta molto. Il livello è salito perché le moto sono migliori”. Intanto, il numero 46 più famoso del mondo tra pochi mesi dovrà decidere se vale la pena continuare a correre ancora per un anno, o se appendere il casco al chiodo: la strada per ora sembra quella giusta per andare avanti”.

In caso di conferma fino al 2021, il team Petronas, satellite della Yamaha, è pronto ad abbracciarlo. Non a caso, il direttore Johan Stigefelt alla Gazzetta dello Sport dichiara: “Abbiamo appena iniziato, ma abbiamo mostrato a tutti, Vale incluso, cosa sappiamo fare. E non parlo solo dei risultati, ma di come abbiamo costruito la squadra e di quanto siamo professionali. Se uno come lui se ne è accorto, vuol dire aver fatto un gran lavoro”. L’impressione è che Petronas stia solo aspettando il via libera di Vale.