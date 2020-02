MotoGP, Valentino Rossi regala un altro indizio sul suo futuro

Ormai manca meno di un mese all’inizio del Mondiale 2020 MotoGP: si comincia l’8 marzo con il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. Nel frattempo, si continua a parlare del futuro di Valentino Rossi. Il Dottore deciderà in estate se prolungare o meno la sua carriera nella classe regina del Motomondiale. Solo una cosa è certa: non sarà nel team ufficiale Yamaha ma molto probabilmente nella squadra satellite Petronas. A tal proposito, nelle ultime ore, il centauro pesarese ha regalato altri indizi importanti. Intervistato da Motosprint, Rossi ha detto: “Quello che è successo è una cosa che pensavo accadesse già dalla seconda metà della scorsa annata. Quando la Yamaha mi ha chiesto che volessi fare gli ho detto che non potevo rispondere. Sapevo che questa cosa avrebbe avuto conseguenze, ma non potevo vincolarmi perché se non sarò competitivo quest’anno non rinnoverò. Dal 2021 in poi ogni eventuale contratto sarà di un anno. Penso che deciderò in estate”.

Le altre parole del Dottore. Valentino ha aggiunto: “Questa MotoGP è esigente, ci sono più gare e sempre meno tempo per riposarsi. Quando poi non corri devi comunque partecipare ad eventi, quindi per fare tutto ciò devi avere grandi motivazioni e le motivazioni arrivano. L’idea è quella di continuare ancora, ma devo provare a me stesso che posso andare forte con questa moto. La Yamaha ha fatto la scelta giusta a puntare su Quartararo. L’ho già detto l’anno scorso che era stato impressionante. Non è arrivata la vittoria per lui solo perché c’era Marquez che era di un altro livello. Per me è perfetto che sia tornato Lorenzo, ho insistito tanto con la Yamaha per riaverlo. Ero certo che sulla M1 sarebbe andato forte ed è stato così”.