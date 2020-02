MotoGP, Yamaha: la rivelazione di Lin Jarvis sul mancato rinnovo di Valentino Rossi

Dal 22 al 24 febbraio, andranno in scena gli ultimi test invernali MotoGP. Poi rapido conto alla rovescia verso l’inizio del Mondiale 2020: primo appuntamento dell’anno, il Gran Premio del Qatar a Losail. Intanto, si apprendono ulteriori particolari sulle mosse della Yamaha che ha giocato d’anticipo sul mercato piloti della classe regina, chiudendo in breve le trattative con Quartararo, Vinales e Jorge Lorenzo (nella nuova veste di collaudatore). Tre firme arrivate quasi contemporaneamente per gettare le basi del futuro, con Fabio e Maverick che hanno estromesso dal box factory una leggenda come Valentino Rossi, seppur 41enne. Lin Jarvis, però, non nasconde una certa titubanza al momento della scelta quando dal “Folletto di Tavullia” non ha avuto una risposta certa; da qui la scelta di rinunciare al Dottore per puntare sul giovane talento francese.

Le parole del dirigente Yamaha. Lin Jarvis ha ammesso: “Le discussioni con Valentino Rossi sono state le più difficili per me. Quando abbiamo sentito che avrebbe deciso solo in estate, che comprendiamo appieno, sapevamo le conseguenze. Abbiamo dovuto dirgli che se non riusciva a prendere una decisione prima dell’inizio della stagione, non potevamo prolungare la sua carriera nella squadra ufficiale. Ma gli abbiamo assicurato che potrà guidare con il pieno supporto della Yamaha Motor Company nel team Petronas nel 2021. Il mercato è diventato molto caldo a gennaio. Abbiamo piloti giovani e di talento che ci hanno spinto a nuovi contratti. Quindi ci siamo dovuti muovere presto”.