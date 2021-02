Moviola Cagliari-Atalanta: rigore tolto dal VAR nel finale ai sardi

Veementi proteste del Cagliari dopo il match perso in casa contro l’Atalanta. Nel mirino dei sardi quanto accaduto pochi istanti prima del triplice fischio con il calcio di rigore prima assegnato loro dall’arbitro Piccinini e poi tolto dopo che lo stesso direttore di gara, richiamato dal Var, è andato a rivedere l’episodio al monitor. Per la formazione di casa l’intervento di Marteen De Roon su Daniele Rugani in area di rigore della Dea è passibile della massima punizione ma le immagini dimostrano come, al momento della conclusione, sia stato il difensore rossoblu a calciare la caviglia del centrocampista atalantino che era riuscito a posizionare il proprio piede davanti al pallone. Giusta dunque la decisione di Piccinini.