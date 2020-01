Mulan: la spada riflette la guerriera nei character poster

A quasi due mesi esatti dall’arrivo del film nelle sale, ecco che la Disney ha diffuso online i character poster ufficiali del live action di Mulan. Il classico d’animazione originale è uscito nel 1998 ed è divenuto celebre anche grazie alla sua colonna sonora e a canzoni quali “Reflection” e “I’ll Make a Man Out of You”. Il live action, che non sarà un musical, ci concentrerà sulla storia e sulla leggenda originale, ossia quella di una giovane donna che decide di sostituire suo padre in guerra e salvare così il suo popolo.

Una delle più grandi differenze tra il live action e il classico d’animazione Disney sarà l’assenza del personaggio di Mushu, doppiato nel cartone originale da Eddie Murphy. La regista Niki Caro, che di recente ha presento il film a Milano, aveva spiegato le ragioni dietro l’assenza del piccolo drago rosso nel suo adattamento:

“Per me era inconcepibile ricreare il personaggio d Mushu, perché nel film di animazione era un personaggio perfetto, così come era perfetta la recitazione che l’ha portato sul grande schermo. Per un senso di rispetto verso il film d’animazione volevo che rimanesse quello, puntando nel live action su una storia che voleva essere più vera e intima e al tempo stesso epica. La cosa straordinaria del personaggio è la sua sconfinata libertà e l’umorismo. C’è dell’umorismo anche nel live action, che nasce dal rapporto di Mulan con questo mondo di soli uomini, l’aspetto comico del fatto che, se vogliamo, si tratta di una ragazza travestita da uomo in un mondo maschile.”

Il live action di Mulan introdurrà una serie di nuovi personaggi, come il Comandante Tung (interpretato da Donnie Yen), che servirà da mentore alla protagonista, o come Xian Lang (interpretata da Gong Li), descritta come una potentissima strega.

Di seguito i character poster con tutti i personaggi del live action:

Liu Yifei (Il Regno Proibito, Once Upon a Time) interpreta la protagonista del film Disney Mulan, che vede nel cast anche Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del Comandante Tung, Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny) nel ruolo di Böri Khan e Yoson An (Shark – Il Primo Squalo) nel ruolo di Cheng Honghui, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha, Lanterne Rosse) nel ruolo di Xianniang e di Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4) nel ruolo dell’Imperatore. La sceneggiatura è firmata da Rick Jaffa & Amanda Silver e da Elizabeth Martin & Lauren Hynek.

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

