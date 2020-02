Music Express – 14 febbraio 2020

In attesa di “30 anni in un giorno”, l’evento live in data unica il 12 settembre a Campovolo, che ha già registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti, Ligabue da aprile tornerà a esibirsi nelle principali città europee con il tour “EUROPE 2020”. Prima tappa sarà quella del 23 aprile alla Melkweg di Amsterdam a cui seguiranno Londra (il 26 aprile allo Shepherd’s Bush Empire), Parigi (il 28 aprile al Bataclan), Bruxelles (l’1 maggio al Cirque Royal), Monaco di Baviera (il 5 maggio alla Muffathalle), Stoccarda (il 7 maggio al LKA Longhorn) e a Barcellona (il 9 maggio al Razzmatazz). Inoltre, il 19 luglio Ligabue si esibirà a Locarno in occasione del Moon & Stars Festival 2020. Liam Gallagher aveva annunciato una sorpresa! Non si tratta di un album di inediti ma di una raccolta di versioni acustiche di alcuni brani, tra cui anche pezzi degli Oasis come ”Cast No Shadow”, ”Sad song” e ”Stand by Me”. Insieme al disco è stato pubblicato il videoclip della nuova versione di ”Once”, che vede protagonista la leggenda del Manchester United Eric Cantona nei panni del Re e Liam in quelli del suo maggiordomo/autista. La collaborazione è nata probabilmente dall’amore di Cantona per la traccia di ”Why Me? Why Not.” che il calciatore francese ha dimostrato quando ha condiviso un video in cui cantava e mimava la ballad su Instagram dal titolo: Quando due leggende di Manchester si incontrano. ”Once” è la mia canzone dell’anno!”. ll 2020 segna il 50° anniversario dei texani ZZ Top: mezzo secolo in cui la storica band ha venduto oltre cinquanta milioni di album in tutto il mondo e che sta preparando le registrazioni del sedicesimo album in studio. Il nuovo disco non è l’unica novità in casa ZZ Top. Il 28 febbraio uscirà il DVD ”ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas”, che ripercorre la carriera del gruppo. Oltre alle interviste con i membri della band, il progetto presenta conversazioni con fan ‘speciali’ come Billy Bob Thornton e Josh Homme (Queens Of the Stone Age), oltre a filmati d’archivio inediti e due live. Lo scorso settembre ci fu un momento in cui sembrava che Nicki Minaj volesse dare l’addio alla musica. Giusto un momento, solo una settimana più tardi tornò sui propri passi. Ora, il ritorno. E’ uscito, infatti, il nuovo singolo della rapper dal titolo “Yikes”. Antipasto di quello che sarà il suo prossimo album. La Minaj, discograficamente, è ferma a “Queen” disco pubblicato nell’agosto 2018. Aqua, Eiffel 65 e Vengaboys in Italia per due date a Milano e a Roma. La band di “Barbie girl”, i torinesi di “Blue (Da Ba Dee)” e il gruppo olandese di “Up & Down”, si esibiranno a Milano il 2 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro e a Roma il 3 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per la prima edizione del So ‘90s Festival. Due show dedicati interamente alla musica dance anni 90, con tre delle band più rappresentative del panorama musicale dance internazionale di quel periodo. Cari fan di Paul McCartney: dopo le date di Napoli e Lucca previste a il 10 e il 13 giugno, il cantante non tornerà più in Italia. Paul ha scelto Napoli e ha espressamente chiesto di voler cantare in Piazza del Plebiscito. L’ex Beatles proporrà uno spettacolo di tre ore, con alcuni grandi classici dei Fab Four e il meglio della sua carriera da solista. Lo staff ha fatto sapere che Paul canterà anche “O Sole Mio”. Tantissimi i biglietti venduti per il concerto del 10 giugno a Napoli. È possibile acquistare i biglietti per le date di Napoli e Lucca (13 giugno).

In attesa di “30 anni in un giorno”, l’evento live in data unica il 12 settembre a Campovolo, che ha già registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti, Ligabue da aprile tornerà a esibirsi nelle principali città europee con il tour “EUROPE 2020”. Prima tappa sarà quella del 23 aprile alla Mel…

Noè Mele