Music Express – 20 dicembre 2019

Google Trends ha diffuso l’elenco delle parole più cercate del 2019 sul motore di ricerca. E, come al solito, c’è molta musica: 3 dei 10 termini più ricercati in Italia sono Sanremo, Mia Martini (per via della fiction “Io sono Mia” prodotta dalla RAI) e Mahmood, ma anche Emma ed Achille Lauro. Molta musica anche nelle ricerche “biglietti” anche se in testa c’è la Lotteria Italia, seguita da Ultimo e Vasco. Adele, Ed Sheeran, One Direction o Sam Smith? Chi è l’artista del decennio nel Regno Unito? L’Official Charts Company, l’organizzazione britannica che si occupa di stilare le varie classifiche musicali nel Regno Unito, ha deciso di incoronare come artista del decennio Ed Sheeran che ha avuto la meglio sugli altri colleghi grazie ai numeri dei suoi dischi e dei suoi singoli dal 2010 al 2019, superiori a quelli di ogni altro artista nel Regno Unito. In questi dieci anni Ed Sheeran ha conquistato dodici primi posti in classifica, tra album e singoli. Non solo: è l’artista che ha trascorso più tempo alla numero uno, per un totale di 79 settimane. ”Tu che ne sai di me” è il nuovo singolo di Gianluca Grignani in uscita il primo giorno del nuovo anno. Grignani, uno degli artisti più controversi e istrionici del panorama musicale italiano, manca dal mercato discografico da ben tre anni e mezzo e le aspettative dei fan sono alte. Per quanto riguarda il nuovo album al momento nulla trapela anche se voci di corridoio non escludono che l’artista possa tornare al Festival di Sanremo a cinque anni dalla sua ultima partecipazione. Arriverà il 10 gennaio e si chiamerà “Cip!”, il nuovo album di inediti di Brunori Sas che ancora una volta avrà nei testi il punto di forza. Un disco che sarà pubblicato a tre anni di distanza da “A casa tutto bene” (certificato di platino). Cip! anticipato da due singoli: “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi”, è composto da 11 tracce ed è stato registrato tra Milano e la Calabria. Le ragioni di questo titolo, almeno per il momento, vorrei tenerle per me fa sapere Dario Brunori sui social. Ricordiamo che anche il “Brunori Sas Tour 2020” che partirà martedì 3 marzo 2020 da Jesolo. La nascita e l’impatto di Spotify nel panorama mondiale, sono al centro di una nuova serie originale Netflix, ancora senza titolo. L’arrivo di Spotify ha senza dubbio modificato moltissime caratteristiche dell’intera industria musicale. Per tentare di raccontare la nascita e l’impatto dell’importante start up svedese, la serie racconterà le vicende del giovane imprenditore svedese Daniel Ek e del suo braccio destro Martin Lorentzon.

Noè Mele