Naked Attraction, arriva in Italia lo show in cui ci si mostra nudi per trovare partner



Sarà Nina Palmieri a condurre la prima edizione italiana di Naked Attraction, il dating show attraverso il quale un single ha la possibilità di scegliere una persona con cui passare una serata scegliendo tra sei aspiranti che vedrà completamente nudi. Per poi denudarsi a sua volta al momento della scelta. Dal 19 gennaio sulla piattaforma Discovery +.

Continua a leggere Sarà Nina Palmieri a condurre la prima edizione italiana di Naked Attraction, il dating show attraverso il quale un single ha la possibilità di scegliere una persona con cui passare una serata scegliendo tra sei aspiranti che vedrà completamente nudi. Per poi denudarsi a sua volta al momento della scelta. Dal 19 gennaio sulla piattaforma Discovery +.