“Regione Campania ed Asl hanno avuto settimane per organizzare un servizio che aspettiamo da mesi. Esseri umani, in particolare personale sanitario, in fila per ore al freddo e sotto la pioggia”. Così il sindaco di Napoli De Magistris commentando le lunghe code createsi fuori dalla Mostra d’Oltremare dove ha preso il via la campagna vaccinale.