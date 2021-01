La positività al Covid di Fabian Ruiz ha fatto scattare un campanello d’allarme in casa Napoli. Un ulteriore giro di tamponi verrà effettuato in tarda serata, l’esito verrà reso noto solo domani mattina. Possibile che la partita contro la Fiorentina, in programma alle 12.30) sia differita di qualche ora.