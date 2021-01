Incidente nella notte nel quartiere napoletano di Mergellina: un’automobile è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro gli chalet. Dopo aver urtato quello di Ciro a Mergellina, l’automobile è finita dietro lo chalet Malia. Due le persone a bordo, finite in ospedale in codice rosso per le ferite riportate nell’impatto.