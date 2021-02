A Napoli bandiere a mezz’asta nei palazzi del Comune in memoria per onorare la memoria dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, uccisi in Congo in un brutale agguato ieri mattina. Lo ha disposto il sindaco Luigi De Magistris che ha deciso di aderire all’invito dell’Anci, l’associazione dei Comuni.