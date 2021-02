Napoli-Benevento è il posticipo domenicale di Serie A delle ore 18. Si gioca oggi, 28 febbraio, allo stadio “Maradona”: azzurri e sanniti arrivano al derby campano di Serie A in emergenza per le assenze. Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere in diretta Tv e in streaming il match tra Napoli e Benevento.