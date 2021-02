A Granada il Napoli ha subito l’undicesima sconfitta stagionale, la quinta nell’ultimo mese. In poche settimane sono svaniti due obiettivi stagionali e ora gli azzurri rischiano grosso anche in Europa League. Il Napoli è fisicamente a pezzi (ci sono 10 indisponibili) ma anche mentalmente, come ha confermato Gattuso: “Ci deprimiamo troppo dopo un errore”.