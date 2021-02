Napoli eliminato dall’Europa League: non basta la vittoria per 2-1 sul Granada

Napoli eliminato dall’Europa League. La squadra di Gattuso non è riuscita a rimontare il 2-0 della gara d’andata e nonostante la vittoria per 2-1 sul Granada deve lasciare la competizione europea ai sedicesimi di finale. Zielinski ha illuso gli azzurri nei primi minuti ma la rete di Montoro ha riportato tutti sulla terra: Fabian ha riacceso la speranza ma la squadra partenopea ci ha provato in maniera troppo disordinata e poco convinta.