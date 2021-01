Napoli-Empoli di Coppa Italia, probabili formazioni: dubbio Llorente-Petagna, Ricci dal 1′

Napoli-Empoli è la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match tra la squadra allenata da Gattuso e quella di Dionisi, si giocherà allo ‘Stadio Maradona’ con calcio d’inizio alle ore 17:45. Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con Rrhamani in difesa e con l’impiego di Llorente in attacco. Massiccio turnover per gli ospiti che si affidano al tandem offensivo formato da Matos e Olivieri.