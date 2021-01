Napoli-Empoli è la partita degli ottavi di finale che si gioca mercoledì 13 gennaio alle ore 17.45 allo stadio ‘Maradona’. La gara verrà trasmessa in diretta TV e in streaming sui canali della Rai. Gli azzurri sono i campioni in carica del trofeo. La vincente incontrerà nei quarti di finale la squadra che prevarrà tra Roma e Spezia.