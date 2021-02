Sono state tante le persone che si sono riversate in strada nella giornata di oggi, domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, a Napoli. Dai festeggiamenti per il carnevale dei più piccoli, ai pranzi romantici delle coppie che non potranno celebrare la ricorrenza a cena. I locali sono andati in sold out in pochissimo tempo.