Dal Lungomare al borgo di Santa Lucia, dal centro storico al Vomero: Napoli oggi è scesa tutta in strada. Aperitivi e pranzi o cene in orario molto anticipato (prima delle 18) ad un anno dall’inizio dell’incubo Covid. Saltate tutte le regole di distanziamento e anti-assembramento. In strada traffico come ai vecchi tempi.