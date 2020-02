Napoli, parte la demolizione delle Vele di Scampia

E’ un nuovo giorno per Scampia. Una ruspa abbatterà le ultime Vele rimaste in piedi. La prima a essere demolita, è la Vela Verde, la quarta delle sette che furono progettate, negli anni ’70, dall’architetto italiano Francesco Di Salvo per il quartiere e diventate simbolo del degrado diffuso nell’area all’estrema periferia nord di Napoli.

L’edificio si trova nel cosiddetto lotto M del complesso residenziale. Le prime tre sono state abbattute tra il 1993 e il 2005, con quintali di esplosivo. La settima, la Vela Celeste, con i suoi 247 appartamenti, rimarrà invece in piedi, per ospitare gli uffici della Città Metropolitana e, per ora, gli abitanti della Vela Verde, fino a quando non saranno pronti i nuovi alloggi.

Il progetto che include la demolizione delle Vele si chiama “Restart Scampia” e consiste di circa 107 milioni di euro tra fondi nazionali e risorse del Patto per Napoli. È gestito dal Comune del capoluogo campano che, al posto della riparazione e riqualificazione, ha preferito far ripartire il quartiere con un nuovo assetto urbanistico con gli stessi abitanti del quartiere che lavoreranno alla nuova Scampia, grazie a una clausola sociale che prevede appunto l’impiego di persone del posto.

“Scampia batte Gomorra tre a zero” commenta il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “Per anni questa zona è stata equiparata a Gomorra. C’è stata lotta e dignità dei cittadini di Scampia ed una bella pagina di collaborazione tra Governo e amministrazione”.