Affare concluso tra Marsiglia e Napoli: Milik giocherà in Francia, in Ligue 1 e ai partenopei arriveranno 8 milioni di euro più 3.5 di bonus. L’attaccante polacco avrebbe già concordato anche l’ingaggio personale ed è pronto per volare Oltralpe. Era l’ultima occasione per il Napoli per non perderlo a parametro zero, essendo in scadenza a giugno.