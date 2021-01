Il Napoli dopo un mese ritrova il successo in casa. Al ‘Maradona’ la Fiorentina è stata sconfitta per 6-0. A segno nel primo tempo capitan Insigne, Demme, Lozano, uno dei migliori in campo, e Zielinski. Gattuso con questo successo riaggancia la Roma e si porta al terzo posto in classifica. Per i viola è la peggior sconfitta della stagione.