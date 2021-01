A Napoli primo fine settimana in zona gialla: riaprono i locali, tanta gente in strada. Lungomare affollato, anche al Vomero tante persone nella via dello shopping. Ma nel complesso norme rispettate e tante mascherine. Qualche coda in Tangenziale e disagi legati ad un guasto della Linea 1 della metropolitana, che ha limitato la tratta a Dante tra le 10 e le 16.