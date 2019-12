Natale, 5 milioni di italiani al ristorante: torna la doggy bag

Aumentano rispetto al 2018 gli italiani che a Natale hanno deciso di passare il tradizionale pranzo al ristorante, 4,9 milioni contro i 4,7 milioni dell’anno scorso. Un incremento che va di pari passo con la lotta agli sprechi: nove locali su dieci, il 91,8%, metterà infatti a disposizione dei clienti la doggy bag o altri contenitori per portare a casa gli avanzi di cibo.

La spesa media sarà di circa 56 euro a persona per un giro d’affari che si aggirerà attorno ai 270 milioni di euro, anche questo in crescita rispetto al 2018 di 30 milioni di euro in più. I dati emergono da un’analisi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Diminuiscono invece, nel 2019, le cene aziendali di Natale: 1 azienda su 4 ha infatti deciso di risparmiare. Infine a fianco della tradizione non mancheranno i menu vegetariani o vegani, e pure piatti adatti a chi soffre di intolleranza al glutine, per delle proposte più variegate in grado di accontentare proprio tutti.