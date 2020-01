NAZIONALE ACCONCIATORI In giuria anche la monasteracese Oriana Santa Nadile

*di Maria Chiara Coniglio

Il 2020 è appena iniziato ma per i professionisti di trucco e parrucco, inclusa la monasteracese Oriana Santa Nadile, è già tempo di proiettare lo sguardo alla fine dell’anno. A novembre si terrà infatti una nuova edizione della “Missione mondiale GK acconciatori”, campionato internazionale del settore, organizzato dallo stylist di fama mondiale Georgiy kot. Ad ospitare l’evento sarà ancora una volta la fredda cittadina russa di Adler Sochi. Nel 2018 l’Italia si è classificata quarta, quest’anno, la squadra capitanata da Luigi Serrone, in arte “Mister Serrone”, è pronta a dar nuovamente battaglia. Nei giorni scorsi, in visione dell’evento, parrucchieri e Make-Up Artist provenienti da tutta Italia si sono sfidati a Paestum, cittadina salernitana nella quale si è svolto il “Mr Hair Artist Awards”, campionato nazionale di acconciatura, fortemente voluto dallo stesso Serrone. In palio per i vincitori, un posto di diritto nella Nazionale Italiana, che a novembre approderà nuovamente in Russia. A far da cornice alla kermesse è stato l’hotel Ariston, all’interno del quale è stata allestita una mostra di acconciature, curata, tra gli altri, anche dalla monasteracese Oriana Santa Nadile. L’hairstylist calabrese è stata infatti chiamata a presenziare all’evento non solo in qualità di membro della Nazionale Acconciatori Italiani, ma anche nelle vesti di giurata.

«Far parte della giuria di questo

importante campionato nazionale mi riempie di orgoglio – ha dichiarato. Il

nostro lavoro comporta un’enorme dose di creatività e l’Italia è colma di

artisti del settore, che è giusto abbiano la possibilità di entrare a far parte

della rosa nazionale».

Nadile, nello specifico, ha giudicato i talenti cimentatisi nella categoria “Sposa”.

«Personalmente amo l’armonia ed ho

cercato di premiare le acconciature in grado di richiamare l’aspetto romantico

e sognatore del matrimonio – ha spiegato. In un giorno così importante, i capelli devono per me saper esaltare l’immagine elegante

e raffinata intrinseca alla figura della sposa».

Tra i

partecipanti della categoria “Sposa Junior” anche una giovane stagista di

Nadile: Federica Cavallaro. La ragazza, originaria di Stilo, forte degli

insegnamenti della più esperta Oriana Santa, ha presentato

un’acconciatura dalle linee morbide e voluminose, guadagnandosi il primo posto.

«Il traguardo raggiunto da Federica

Cavallaro – ha commentato Nadile – è per me motivo di grande gioia. Sono felice

di poter trasmettere ai più giovani la mia passione e i trucchi

del mestiere, appresi in quasi 40 anni di carriera».

Al termine

della competizione è stata quindi delineata la squadra italiana, alla quale

spetterà ora l’arduo compito di assicurare al “Bel Paese” un posto sul podio

dei campionati mondiali.

