‘NDRANGHETA ADDOSSO Venerdì 27 da MAG si presenta il libro di Cosimo Sframeli

Chi può conoscere il fenomeno criminale noto come “’ndrangheta”

meglio di chi l’ha combattuta in prima linea indossando una divisa da Degno

Servitore dello Stato? Crediamo in pochi. Ecco perché il saggio “’ndrangheta

addosso” (2019, Falzea) scritto dal Tenente dei Carabinieri a riposo (e

giornalista pubblicista) Cosimo Sframeli è un saggio indispensabile per chi

vuole approfondire la conoscenza della mafia più diffusa e pericolosa del

mondo.

Sframeli non si perde in chiacchiere da social network o da

corteo, perché la sua antimafia non c’entra nulla con quella delle parate e dei

simboli. No, lui la ‘ndrangheta l’ha combattuta fin dagli anni ’80, tempi in

cui la si considerava una sorta di mafia “minore” rispetto a camorra e cosa

nostra e, approfittando della iniziale mancanza di luci della ribalta riusciva

a infiltrarsi meglio nell’economia, nelle istituzioni e perfino nella

massoneria dopo l’evoluzione in “Santa”.

Nel corposo volume si ricordano i tempi del pool

investigativo della Procura di Locri diretto dai magistrati Carlo Macrì ed Ezio

Arcadi e in cui in prima linea erano i militari dell’Arma agli ordini del

mitico maresciallo Spanò. Ma non solo. La parte centrale è piena di storie di persone,

specie vittime della violenza ‘ndranghetista e della terribile stagione dei

sequestri di persona. Storie spesso inedite

o comunque dimenticate da quella parte di cronaca che non è diventata

storia contemporanea.

Ma per non vanificare quel lavoro di impegno e lotta spesso

eroica e soprattutto per non lasciare che i rimpianti prendano il sopravvento,

c’è la terza parte del saggio, in cui Sframeli indica alcune responsabilità (riferite

a quella parte di Stato che avrebbe dovuto e potuto fare meglio il proprio dovere)

e possibili vie di uscita, partendo dalla prevenzione del fenomeno criminale

fondata innanzitutto sullo sviluppo culturale. Perché è ormai noto che la mera

repressione da sola non basta. Specie quando gli sforzi di valorosi magistrati

e forze dell’ordine viene reso vano da istituzioni colluse o comunque

permeabili alla capacità d’infiltrazione della ‘ndrangheta.

Cosimo Sframeli presenterà il suo libro venerdì 27 dicembre

alle 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno. Gianluca

Albanese dialogherà con l’autore.

