‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, sciolto il Comune di Saint Pierre

Il Comune di Saint Pierre in Valle d’Aosta è stato sciolgo per infiltrazioni mafiose. È la decisione del Consiglio dei ministri che ieri ha disposto lo scioglimento e il suo. Il provvedimento segue dunque l’istruttoria partita dopo l’operazione Geenna della Dda di Torino e che ha portato all’arresto dell’assessore con delega alle finanze del Comune, Monica Carcea. Dopo il decreto di scioglimento emanato dal presidente della Repubblica, saranno tre commissari a gestire l’amministrazione comunale di Saint-Pierre. È la prima volta nella storia che un consiglio comunale della Valle d’Aosta viene sciolto per infiltrazioni mafiose.

