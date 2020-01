Pin it

‘Ndrangheta, Lombardia: presunto boss si uccide in cella

È morto suicida Giuseppe Gregoraci, arrestato nel luglio del 2019 nell’operazione Canadian ‘ndrangheta connection che ha colpito i tentacoli canadesi della criminalità organizzata calabrese (LEGGI QUI).ù L’uomo è stato trovato impiccato nel carcere lombardo di Voghera, dov’era detenuto. Gregoraci era accusato dalla Dda di Reggio Calabria di far parte della cosca Figliomeni di Siderno. Come riporta il Quotidiano del Sud, quando il personale della casa circondariale si è accorto di quanto era successo, è stato subito messo in atto un tentativo di rianimazione, ma Gregoraci era già morto.

