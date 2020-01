Nel comodino pistola carica, per casa piccolo arsenale: arrestato anziano a Roma

Un anziano calabrese, F.S., 75 anni, trasferito da anni a Roma, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato per detenzione illegale di armi e munizioni. L’uomo – già in passato segnalato per violazione delle leggi sulle armi – è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare dagli agenti che lo hanno sorpreso con un piccolo arsenale a portata di mano. In particolare, nel cassetto del comodino F.S. teneva un revolver calibro 38, con matricola abrasa e 3 cartucce nel tamburo. Tra le camere dell’appartamento, invece, nascondeva un revolver calibro 357 rubato nel 2017, una Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, una pistola Gamba calibro 22, altre due costruite artigianalmente, una pistola ad avancarica, alcuni caricatori, svariato munizionamento di diverso calibro, un taser perfettamente funzionante ed una baionetta.

