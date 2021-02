Nel fine settimana sono state 1.356 le somministrazioni di vaccino effettuate in provincia di Catanzaro

E’ di 11.431 il totale delle somministrazioni di vaccino contro Covid-19 nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (escluso AOU Mater Domini e AO Pugliese Ciaccio), con quindi un incremento di 678 unità rispetto a ieri.

Nel fine settimana sono state così 1.356 le somministrazioni effettuate, dato che si inserisce anche nell’ambito dell’avvio della campagna vaccinale per la popolazione più anziana partita nelle unità complesse di cure primarie, con la popolazione over 80 in provincia di Catanzaro che conta 24.160 persone, e quella per le forza dell’ordine nei presidi ospedalieri.

In Calabria il totale di somministrazioni sale a 100.253 su 172.280 dosi (58,2%, ancora ultimi in Italia), divisi nei 60 punti vaccinali tra: