Per i simulatori di guida di tir, Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator, è previsto un evento chiamato Hauling Hope in cui bisogna consegnare i vaccini anti Covid-19. Un omaggio ai camionisti della vita reale e un segnale per dare speranza. L’iniziativa però non è stata ben vista da molti utenti, che vedono l’evento come una dichiarazione politica favorevole ai vaccini.