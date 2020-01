NETWORK FOR A NEW EUROPE A Locri si è discusso del progetto transnazionale

NETWORK FOR A NEW EUROPE A Locri si è discusso del progetto transnazionale

Lente Locale

Primo giorno di lavori per delegati e osservatori del progetto transnazionale NETWORK FOR A NEW EUROPE, in programma a Locri dall’8 all’11 gennaio.Il progetto è stato approvato nell’ambito del programma EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020.Questa mattina nell’aula Magna del Liceo Scientifico di Locri incontro con la stampa e presentazione delle delegazioni di Romania, Ungheria e Lettonia.Le città protagoniste di questo evento sono infatti Locri, comune capofila, per l’Italia, Lupeni (Romania), Pest (Ungheria) e Dagda (Lettonia).Lo scopo di questa importante esperienza, che si concluderà nell’ottobre del 2021, è quello di creare una partnership, guidata dalle istituzioni locali, e riesca tramite la conoscenza dell’Europa a contrastare l’euroscetticismo incalzante.Nelle giornate di studio e dibattito locresi saranno analizzate le attese ed i problemi dei singoli contesti nazionali ed intavolera’ una coopera,ne, per mprendwre lio i motivi della crescente distanza dei cittadini rispetto all’Unione Europea.Nella conferenza stampa di oggi i rappresentanti di Net4Eu hanno illustrato il progetto e spiegato la storia dei territori da cui provengono.Un bel momento di confronto e collaborazione vera, nel rispetto delle identità e nella giusta ambizione di un sempre maggiore dialogo tra gli stati europei.

NETWORK FOR A NEW EUROPE A Locri si è discusso del progetto transnazionale

Lente Locale