New Mutants: 5 motivi per cui attendiamo il film sui Nuovi Mutanti

New Mutants: 5 motivi per cui attendiamo il film sui Nuovi Mutanti

New Mutants arriverà finalmente nelle sale americane il prossimo 3 aprile, grazie alla Disney. Nonostante la travagliatissima produzione, il primo trailer ufficiale del film di Josh Boone sembra confermare che il progetto non sia particolarmente cambiato in seguito all’acquisizione della Fox da parte della Casa di Topolino.

Anche se il film sembrava essere destinato a non vedere mai la luce, le cose sono fortunatamente cambiante e le prime immagini ufficiali hanno dimostrato che ci sono diversi elementi per cui essere ancora emozionati in merito all’uscita del tredicesimo film dell’universo X-Men. Di seguito abbiamo raccolti 5 motivi per cui non vediamo l’ora di vedere il cinecomic basato sulla serie a fumetti Marvel “Nuovi Mutanti”:

Nuovi personaggi

È sempre emozionante vedere nuovi personaggi sul grande schermo, soprattutto se si è fan delle storie a fumetti. Tuttavia, raccontare la storia di alcuni giovani mutanti alle prese con lo sviluppo dei loro poteri rappresenta una scelta decisamente inedita. È sempre bello vedere nuova linfa vitale prendere corpo sul grande schermo.

È un processo che permette di puntare i riflettori su alcuni personaggi meno conosciuti che potrebbero rubare la scena, offrendo opportunità agli attori di interpretare personaggi che potrebbe essere molti amati dal pubblico.

I mutanti verso il MCU?

Anche se è altamente improbabile, la prospettiva che New Mutants rappresenti l’introduzione degli X-Men all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel è comunque allettante. Le potenzialità dell’introduzione di questi personaggi nell’universo condiviso creato da Kevin Feige sarebbero davvero sconfinate.

I fan aspettano da tantissimo tempo di vedere gli X-Men al fianco degli Avengers: ecco perché sono in molti a sperare che New Mutants possa effettivamente essere collegato al MCU. Sarà davvero così? La speranza è sempre l’ultima a morire…

Magik

Uno dei più grandi personaggi ad aver il potenziale necessario a catturare davvero il favore del pubblico è senza ombra di dubbio Magik. Il casting di Anya Taylor-Joy sembra particolarmente azzeccato, ma c’è qualcosa di veramente speciale che riguarda questo membro dei Nuovi Mutanti.

Le abilità di Magik sono sorprendenti e negli ultimi anni è diventata sempre più popolare grazie ai fumetti. Con una storia sviluppata su più livelli ed un viaggio reso interessante, crediamo che il personaggio possa davvero essere una delle cose migliori del film.

Il tono horror del film

La decisione di particolareggiare questo film con una serie di venature horror è stata certamente un colpo di genio: è innegabile quanto il progetto risalti e si allontani da alcuni canoni piuttosto tradizionali che avrebbero potuto etichettarlo come il “classico film di supereroi”. Ci auguriamo davvero che il film riesca a spingersi oltre i limiti e che non si limiti alla tradizionale confezione del prodotto per famiglie.

Non ci sono mai stati film di supereroi che abbiano provato a giocare con il genere horror, quindi pensiamo che New Mutants possa essere l’occasione perfetta per regalare agli spettatore qualche momento davvero spaventoso.

Sinistro

Ci sono stati diversi rumor sui villain che sarebbero stati coinvolti nel film. Se da un lato sembra essere certa la presenza di alcuni antagonisti mutanti, dall’altro c’è da essere alquanto entusiasti all’idea che il film possa introdurre il personaggio di Sinistro sul grande schermo.

L’arrivo del personaggio è stato anticipato diverse volte, anche nella scena dei titoli di coda di X-Men: Apocalisse, con riferimento alla Essex Corporation. È uno degli storici nemici degli X-Men, noto per le sue abilità e per i suoi esperimenti sui mutanti. I fan non vedono l’ora di vedere il personaggio prendere vita al cinema. E fosse proprio New Mutants l’occasione che molti aspettavano?

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.