New Mutants: il film che arriverà al cinema sarà la versione originale

Il nuovo trailer ufficiale di New Mutants è in arrivo il prossimo lunedì: con enorme sorpresa da parte dei fan, il regista Josh Boone sembra essere particolarmente coinvolto nella promozione del film. Tutti ricorderanno la travagliata lavorazione della pellicola, con la 20th Century Fox che sembrava aver tagliato fuori Boone, dando vita ad una situazione molto simile a quanto accaduto con Fantastic 4 – I Fantastici Quattro di Josh Trank.

Lo studio avrebbe ordinato una serie di riprese aggiuntive di New Mutants che avrebbero cambiato in maniera significativa la visione di John Boone e introdotto nuovi personaggi, con Simon Kinberg (storico produttore del franchise di X-Men, già chiamato in causa per per “sistemare” Fantastic 4 di Trank) che si sarebbe occupato di rimettere mano all’intera operazione. Di recente, però, abbiamo appreso che il film è ufficialmente tornato in carreggiata e che è pronto a debuttare nelle sale americane il prossimo 3 aprile.

Al di là di ciò che sia accaduto o meno tra Josh Boone e la Fox, sembra che la Walt Disney e i Marvel Studios – in seguito all’accordo Disney/Fox – abbiano finalmente restituito il controllo creativo della pellicola al regista e sceneggiatore statunitense. Lo stesso Boone infatti, attraverso il suo account Instagram, ha confermato che la versione di New Mutants che arriverà al cinema ad aprile è quella inizialmente da lui pianificata. Ciò significa che le riprese aggiuntive non hanno mai avuto luogo o che alla fine non sono mai state utilizzate, anche se non è da escludere che la Marvel possa aver comunque apportato delle modifiche alla pellicola.

Su Instagram, alla domanda di un fan se il New Mutants che vedremo nelle sale sarà effettivamente il film originale che Boone aveva pensato, lo stesso regista ha dichiarato: “Non lo promuoverei se non lo fosse!”

Nell’attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che il film è diretto da Josh Boone, e ha nel cast Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt e Jon Hamm.

La trama verterà intorno ad un gruppo di cinque giovani mutanti, i quali scoperte le loro incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, cercheranno di combattere per sfuggire al luogo e alle colpe del loro passato, salvando sé stessi.

Fonte: ComicBookMovie

