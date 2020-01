New Mutants: il regista conferma il rating del film, oggi il nuovo trailer

New Mutants sarebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2018, ma i numerosi cambi di release e l’accordo Disney/Fox che aveva temporaneamente messo il film in stand-by hanno indotto molti fan a credere che il film non avrebbe mai più visto la luce. Fortunatamente per tutti gli amati dell’X-Universe, le cose sono andate diversamente, dal momento che la pellicola è ufficialmente tornata in carreggiata, pronta a debuttare sul grande schermo in America il prossimo 3 aprile.

In attesa dell’arrivo del nuovo trailer ufficiale di New Mutants, che debutterà online nella giornata di oggi 6 gennaio, il regista del film Josh Boone ha rivelato che il film non sarà vietato ai minori e che – nonostante i rumor che si sono avvicendati nel corso dello scorso anno, anche a causa dei tanto chiacchierati toni “horror” del film – l’obiettivo non è mai stato quello di realizzare una pellicola R-rated.

“Il film è sempre stato e sempre sarà PG-13, ossia vietato ai minori di 13 anni”, ha dichiarato Boone in risposta alla domanda di un fan. “Realizzare un film vietato ai minori di 17 anni non è mai stato nei nostri piani”.

La produzione di New Mutants è stata estremamente travagliata: non sappiamo se le riprese aggiuntive del film abbiano mai avuto luogo, né sappiamo se il film sia effettivamente cambiato o meno dopo l’accordo Disney/Fox e l’approvazione della Marvel. Di recente, era stato lo stesso Josh Boone a dichiarare che il film che arriverà nelle sale sarà la versione originale.

Nell’attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che il film è diretto da Josh Boone, e ha nel cast Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt e Jon Hamm.

La trama verterà intorno ad un gruppo di cinque giovani mutanti, i quali scoperte le loro incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, cercheranno di combattere per sfuggire al luogo e alle colpe del loro passato, salvando sé stessi.

