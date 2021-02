Dopo il successo de I Cesaroni e con la fine della sua carriera in ambito televisivo, Niccolò Centioni è volato a Londra per imparare la lingua. “Ho fatto il lavapiatti”, aveva dichiarato a sorpresa. Ma adesso è rientrato a Roma, pronto a riprendere in mano la sua carriera: “Ho un sogno, entrare nel mondo del doppiaggio”.