Nicholas Hoult entra nel cast di Mission Impossible 7 e 8

Nicholas Hoult si è unito ufficialmente al cast dei due nuovi sequel di Mission Impossible, i capitoli 7 e 8 della celebre saga. La conferma è arrivata attraverso l’account Instagram ufficiale del regista Christopher McQuarrie: la notizia è stata riportata poi da Variety, secondo il quale Hoult potrebbe interpretare il nuovo villain.

Nicholas Hoult, che di recente è stato in lizza con Robert Pattinson per ottenere il ruolo di Bruce Wayne nell’atteso The Batman di Matt Reeves, è conosciuto per il ruolo di Bestia nella saga degli X-Men. Nel corso della sua carriera è apparso anche in Mad Max: Fury Road, La favorita e nel biopic Tolkien, nel quale ha interpretato il celebre scrittore britannico.

Hoult andrà ad affiancare altre tre new entry nella saga di Mission Impossible annunciate di recente: Shea Whigham (Kong: Skull Island), Hayley Atwell (Captain America: Il primo vendicatore) e Pom Klementieff (Guardiani della Galassia). Tom Cruise e Rebecca Ferguson torneranno nei panni di Ethan Hunt e Ilsa Faust.

I due film verranno girati in contemporanea ma non è ancora chiaro quali altri membri del cast torneranno sul set per le riprese. McQuarrie scriverà e dirigerà i film, che faranno il loro debutto nelle sale americane rispettivamente il 23 luglio 2021 e il 5 agosto 2022.

Nessun aggiornamento sul destino di August Walker e Alan Hunley, i personaggi interpretati da Henry Cavill e Alec Baldwin, che secondo le ultime indiscrezioni rientrerebbero nei piani di McQuarrie per i sequel. Ma come farli tornare, visto che nel precedente film sono morti?

L’ultimo film del franchise, Mission Impossible: Fallout, è arrivato il 12 dicembre 2018 in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Prodotto da Tom Cruise e Bad Robot, Paramount Pictures e Skydance, è stato uno dei titoli meglio recensiti della scorsa stagione, con critica e pubblico entusiasti ed un incredibile indice di Rotten Tomatoes del 97%.

Impegnato in una pericolosa missione per recuperare del plutonio rubato, Ethan Hunt (Tom Cruise) sceglie di salvare i suoi amici anziché la missione, permettendo così ad un network letale di agenti segreti altamente qualificati di entrare in possesso del plutonio, con l’intento di distruggere la civiltà. Così, con il mondo in pericolo, Ethan ed il suo team (Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson) sono costretti a lavorare con uno schietto agente della CIA (Henry Cavill) in una corsa contro il tempo per fermare la minaccia nucleare. Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Fallout vede nel cast anche Sean Harris, Angela Bassett, Michelle Monaghan e Alec Baldwin.

