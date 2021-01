Per il cantante dei Backstreet Boys il 2021 si apre in bellezza: lui e la moglie aspettano il terzo figlio. Sposati dal 2014, Nick Carter e Lauren Kitt ( esperta di fitness e attrice) sono già genitori di Odin e Saoirse. Un piccolo miracolo, visto che in passato hanno dovuto fronteggiare diversi casi di aborto spontaneo.