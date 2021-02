Nicolò Barella è uno dei calciatori italiani più forti e più in forma del momento. La rete contro la Fiorentina suggella un periodo di costante crescita e di prestazioni esaltanti del numero 23 nerazzurro. Al Franchi il centrocampista interista è stato il secondo per km percorsi, il primo per occasioni create, per tiri in porta e falli commessi. Uomo ovunque.