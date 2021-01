Ue e Usa hanno già acquistato abbastanza dosi di vaccino anti Covid per vaccinare due volte ogni suo abitante, ma l’Africa è rimasta senza. E anche con i vaccini, in quasi tutti i Paesi non c’è una logistica, siringhe e medici adeguati per una campagna vaccinale di massa. Un problema loro? Sbagliato. E se non ce ne occupiamo, rischia di essere un guaio per tutti.