Noah Centineo: 10 cose che non sai sull’attore

Celebre per aver preso parte ad alcune popolari commedie sentimentali, l’attore Noah Centineo ha potuto affermarsi in breve tempo grazie ai suoi ruoli cinematografici e televisivi. Con un ampio seguito di fan, l’attore vive infatti da un paio d’anni un periodo d’oro, che lo ha visto particolarmente richiesto in progetti spesso differenti gli uni dagli altri.

Ecco 10 cose che non sai di Noah Centineo.

Noah Centineo: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in popolari film adolescenziali. Dopo aver recitato in piccoli ruoli in film come The Gold Retrievers (2009), Another Assembly (2014) e Can’t Take It Back (2017), l’attore diventa noto grazie al suo ruolo nel film Sierra Burges è una sfigata (2018), e acquista ulteriore popolarità con il ruolo di Peter in Tutte le volte che ho scritto ti amo (2018). Nel 2019 vive un anno particolarmente prolifico, recitando nei film The Perfect Date, The Diary e Charlie’s Angels, dove recita accanto all’attrice Kristen Stewart. Nel 2020 riprende il ruolo che l’ha reso celebre nel sequel P.S. Ti amo ancora. L’attore vestirà poi i panni del celebre He-Man nell’atteso film Masters of the Universe.

2. È noto per alcune produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attore si è reso celebre anche per la partecipazione ad alcune serie TV di successo. Tra queste si annoverano Austin & Ally (2011-2012), #TheAssignment (2013) e The Fosters (2015-2017), dove ha un ruolo da protagonista interpretando Jesus Adams Foster. Un altro ruolo importante è anche quello nella serie T@gged (2017), con il personaggio di Hawk. Centineo recita poi anche nel film televisivo Come creare il ragazzo perfetto (2014).

3. Ha partecipato alla produzione di una serie TV. Tra i ruoli più importanti fino ad ora nella carriera di Centineo vi è quello nella serie #TheAssignment. Legato al progetto, l’attore ha contribuito alla scrittura degli episodi in cui ha recitato, Stepmom e Babysitter, e ha inoltre svolto il ruolo di produttore per venti episodi della serie.

Noah Centineo è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 17,6 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere numerosi scatti tratte dalle premiere a cui ha preso parte, come anche immagini e video promozionali dei suoi progetti. Non mancano tuttavia anche foto scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o della sua fidanzata.

Noah Centineo e Alexis Ren

5. Ha una relazione con una nota modella. Dopo diverse voci su una loro presunta relazione, l’attore ha confermato di essere fidanzato con la modella Alexis Ren. Classe 1996, la Ren ha esordito nel mondo della moda all’età di 13, acquistando nel tempo grandissima popolarità sui social media e arrivando ad essere inclusa nell’elenco delle donne più sexy del mondo nel 2019. Sui rispettivi social network i due sono soliti condividere foto o video dei loro momenti insieme.

Noah Centineo in Austin & Ally

6. È stato il suo debutto televisivo. Nel 2011 l’attore partecipa nel ruolo di Dallas alla serie di Disney Channel Austin & Ally, incentrata su due ragazzi caratterialmente opposti che, con la passione per la musica, diventeranno particolarmente popolari vincendo le loro paure. Centineo ha in particolare recitato negli episodi Secrets & Songbooks, Club Owners & Quinceaneras e World Records & Work Wreckers.

Noah Centineo in Tutte le volte che ho scritto ti amo

7. Ci ha messo un po’ per stringere amicizia con la protagonista. Nel film distribuito da Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo, l’attore recita insieme all’attrice Lana Condor. Durante un’intervista, Centineo ha raccontato che durante i primi giorni sul set i due non avevano ancora stretto un legame. L’attore cercò di farsi intraprendente chiedendo alla co-protagonista di ripassare insieme le battute, ma lei declinò gentilmente l’invito. In seguito sono tuttavia diventati migliori amici.

8. Ha annunciato il sequel con un post su Instagram. Tramite il proprio profilo Instagram l’attore ha comunicato ai fan che Netflix aveva deciso di dare un sequel al fortunato film. In P.s. Ti amo ancora, in arrivo il 12 febbraio 2020 sulla piattaforma streaming, sarà possibile scoprire quali evoluzioni ha assunto la storia d’amore tra Lara Jena e Peter, i due protagonisti.

Noah Centineo in Swiped

9. È il protagonista del film. Tra gli altri lungometraggi interpretati dall’attore nell’ultimo periodo vi è Swiped, che ruota intorno al personaggio di Lance Black, interpretato da Centineo, il quale decide di realizzare un’app di incontri che possa aiutarlo a portare il proprio successo con le donne ad un altro livello.

Noah Centineo: età e altezza

10. Noah Centineo è nato a Miami, in Florida, Stati Uniti, il 9 maggio 1996. L’attore è alto complessivamente 185 centimetri.

